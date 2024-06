Il consigliere Pignoli aderisce alla protesta dei tifosi del Pescara Calcio: "Il club deve tornare nelle categorie che merita"

Anche il consigliere comunale Massimiliano Pignoli di Forza Italia parteciperà al corteo di protesta dei tifosi del Pescara Calcio che si terrà in centro sabato 29 giugno. Il consigliere, appena riconfermato nelle elezioni comunali, chiede che la società faccia tornare il club nelle categorie che merita:

"“Sabato pomeriggio sarò al fianco dei tifosi del Pescara nella manifestazione organizzata con un corteo che attraverserà le strade cittadine per protestare contro l’attuale proprietà della compagine societaria del Pescara Calcio. Sarò al fianco dei tifosi biancazzurri non da amministratore ma da cittadino e tifoso biancazzurro. Sarò a sfilare al fianco dei miei amici che conosco da quando ero ragazzo. Amici di infanzia con cui ho condiviso decine di anni di trasferte e di partite sugli spalti dello stadio Adriatico. Così come avevo partecipato alle precedenti manifestazioni, così sabato pomeriggio sarò al fianco dei tifosi della squadra della mia città. Pescara merita di tornare nelle categorie consone al suo blasone calcistico ovvero la serie A”.