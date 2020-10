L'annuncio del consigliere Pignoli sulle carenze idriche a Pescara: "Pronti ad una class action"

Pronti ad una class action contro l'Aca per i continui problemi con la fornitura idrica in alcune zone della città. Lo ha detto il consigliere comunale e capogruppo Udc Pignoli, che ha raccolto le lamentele dei cittadini che da mesi, in alcune zone della città come i Colli, via Aterno, via Sacco e Villaggio Alcyone, da mesi ormai subiscono le carenze idriche.

Un fatto intollerabile per Pignoli, considerando le rassicurazioni avute dall'Aca e smentite dai fatti:

E guarda caso questi enormi disagi si verificano ancora nei quartieri periferici dai Colli fino a via Aterno, via Sacco e Villaggio Alcione, mentre nel centro cittadino non si registrano problemi. Nei giorni scorsi anche il sindaco Carlo Masci aveva avuto un contatto con i vertici del'Aca per segnalare questa situazione incresciosa, ma evidentemente non è bastato perché l'acqua in diverse ore della giornata continua a mancare e questo nonostante un aumento delle precipitazioni piovose che erano mancate in estate.

Secondo Pignoli, siamo ad ottobre inoltrato e la situazione non è più sostenibile, per questo grazie alla collaborazione di alcuni legai inizierà un lavoro per l'avvio di una class action proprio contro l'Aca.