PIgnoli sull'ordinanza anti degrado nei palazzi Clerico: "Una risposta efficace per combattere l'illegalità"

Anche il consigliere e capogruppo comunale Massimiliano Pignoli plaude l'ordinanza emanata dal sindaco Carlo Masci che impone alla proprietà dei palazzi Clerico, da anni al centro di polemiche in quanto fatiscenti, mai completati e luogo di degrado e microcriminalità, di effettuare la bonifica e la messa in sicurezza entro 30 giorni:

“Non posso che esprimere il mio più vivo apprezzamento per l’ordinanza firmata nelle ultime ore dal sindaco Masci che impone di fmettere in sicurezza l'area dei palazzi Clerico entro trenta giorni. Trenta giorni per pulire e sgomberare tutto. Finalmente qualcosa si muove dopo anni in cui nei palazzi Clerico si sono consumati di illegalità e delinquenziali. Ho ricevuto decine di telefonate e di messaggi da parte dei miei sostenitori politici di quella zona che esprimono vivissiama soddisfazione per l’ordinanza del Sindaco che porterà sicuramente una svolta positiva in quella zona. In questo senso l’ordinanza del sindaco va nella direzione da tanti auspicata da troppo tempo. Questa amministrazione sta lavorando da tempo per restituire decoro a quella parte di città ma non scopriamo nulla sui problemi dei palazzi Clerico dove da anni si sono consumate queste condotte illecite come spaccio di droga e prostituzione."

Per Pignoli, si tratta ora di pensare al futuro di quella struttura: se abbatterla o se ristrutturarla o se alzare delle reti alte e solide per evitare accessi indesiderati:

"Occorre una decisone immediata per restituire la giusta serenità ai residenti del quartiere”.