Pignoli sulle nuove telecamere nei semafori della città: "Assolutamente contrario"

No alle nuove telecamere ai semafori di Pescara. A dirlo il consigliere comunale e capogruppo Massimiliano Pignoli sulla possibilità che il Comune di Pescara nel 2024 installi nuovi sistemi per rilevare le infrazioni ai semafori.

"Ritengo sia questo un modo sbagliato per assicurare la sicurezza sulle nostre strade. Avevo manifestato il mio secco no quando fu deciso di installare l’autovelox su via Di Sotto. Decisione che si rivelò poi sbagliata visto che fu poi tolto. Oggi veniamo a sapere che si punta ad installare altri t-red in altre zone della città oltre a quelli già esistenti e che non sono pochi. Credo sia una decisone sbagliata per vari motivi. La sicurezza stradale si garantisce con il miglioramento della segnaletica orizzontale, con le zone 30 km/H e con maggiore agenti in strada. Non sceriffi pronti a fare solo multe ma agenti portati a regolare il traffico e mettersi a disposizione degli automobilisti. I problemi non si risolvono invece con i t-red che servono sopratutto a far cassa in un momento storico in cui molte famiglie sono in difficoltà e non riescono ad arrivare a fine mese.

Gli automobilisti pescaresi d’altronde hanno dimostrato di essere più che disciplinati alla guida e non c’è motivo alcuno per mettere nuovi t-red. Per questo ribadisco la mia ferma contrarietà alle nuove telecamere ai semafori e in consiglio comunale e nella commissione preposta sono pronto a fare le barricate per evitare nuovi balzelli per i cittadini pescaresi”.