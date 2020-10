Sicurezza, Massimiliano Pignoli e Nicla Di Nisio ricevuti dal questore Misiti

Massimiliano Pignoli e Nicla Di Nisio sono stati ricevuti stamane dal questore Misiti per affrontare la questione della sicurezza.

Il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara e l’assessore all’ascolto del disagio sociale hanno sottoposto alcune problematiche di micro criminalità e presunti reati che si verificano in alcune zone e quartieri della città, in particolare nella zona della Marina Sud, in via Aldo Moro nel quartiere San Donato e nella zona del carcere, dove negli ultimi tempi spesso sono stati fatti esplodere i fuochi d'artificio per festeggiare i compleanni di alcuni detenuti.

“Per questi episodi, già conosciuti dalle forze dell’ordine - riferiscono Pignoli e Di Nisio - il Questore per sua competenze ha assicurato una pronta risposta e allo stesso si è impegnato a portare queste problematiche all’esame del comitato di ordine e sicurezza pubblica in programma domani”.