Pignoli sugli incendi notturni in via Caduti per servizio: "A Fontanelle è emergenza sicurezza, serve un presidio fisso della polizia locale"

Un presidio fisso delle forze dell'ordine in via Caduti per Servizio, dove è in corso un'emergenza sicurezza a seguito degli incendi degli ultimi giorni di autovetture, cassonetti e scooter. A dirlo il consigliere e capogruppo comunale Massimiliano Pignoli che parla di una situazione difficile con l'ultima auto distrutta dalle fiamme nelle prime ore del 2 settembre

Per questo ho chiesto di far svolgere la prossima commissione mobilità e sicurezza a Fontanelle alla presenza dei cittadini e del sindaco Masci, oltre che del comandante della Polizia Locale. I cittadini sono esasperati. Hanno paura. L’ennesima macchina incendiata, la quarta in quattro giorni, è un fatto gravissimo e quindi i residenti di Fontanelle, che non sono cittadini di serie B, si aspettano delle risposte dalle istituzioni. In questo quartiere c’è un vero e proprio allarme sociale. E quindi oggi siamo qui anche per delle proposte, oltre che per dare voce alla cittadinanza. Già detto dello svolgimento della prossima commissione mobilità e sicurezza a Fontanelle, chiedo che sia potenziata la presenza delle forze dell’ordine a Fontanelle come nel quartiere Rancitelli.

Una presenza fissa di agenti della polizia locale e se questo non potesse essere garantito, affidarsi alla vigilanza privata, pagata dal Comune di Pescara come fatto in precedenza per le aree di risulta, per garantire una presenza fissa e comunque maggiori controlli. Oltre a questo chiederò nei prossimi giorni un incontro con il Questore di Pescara Luigi Liguori per sapere come le forze dell’ordine intenderanno regolare i controlli in questo quartiere e garantire la sicurezza dei residenti”.