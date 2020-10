La denuncia di Pignoli: "Guardie mediche chiuse nel fine settimana a Pescara e provincia, fatto grave"

Guardie mediche di Pescara e provincia chiuse nel fine settimana in corso, con gravi disagi per gli utenti ed il rischio concreto di un sovraffollamento nei pronto soccorso degli ospedali, in piena emergenza Covid. La denuncia arriva dal consigliere e capogruppo Udc al Comune Pignoli, che lunedì ne parlerà con il direttore generale Asl Ciamponi.

Per questo lunedì, nel corso di un incontro già programmato con il direttore generale della Asl Vincenzo Ciamponi, chiederò

chiarimenti e spiegazioni su e nel contempo sempre lunedì invierò una relazione al Prefetto di Pescara perché la cura e la salute delle persone non può e non deve essere strumento di battaglie tra medici e Asl.

La salute, evidenzia Pignoli, è un diritto di ogni cittadino e per questo dev'essere nuovamente garantito il servizio di visite mediche necessarie per il benessere di tutti.