Pignoli sulle giostre gratis per quasi mille bambini di famiglie in difficoltà alla festa dei Colli: "Grande successo grazie alla generosità dei giostrai"

Torna per il secondo anno consecutivo, con un grande successo in termini di partecipazione, l'iniziativa voluta dal consigliere comunale e capogruppo Massimiliano Pignoli che ha permesso a quasi un migliaio di bambini e ragazzi di poter fare dei giri gratis sulle giostre presenti nella zona dei Colli per la festa della Madonna dei sette dolori di famiglie in difficoltà economica i diversamente abili dell'istituto don Orione:

“Un grande successo che è andato oltre le più rosee aspettative. Non ci aspettavamo così tanti bambini delle famiglie bisognose della nostra città e di quelli assistiti dall’istituto don Orione che hanno potuto passare qualche ora in spensieratezza grazie all’iniziativa che così come l’anno scorso ho organizzato grazie alla preziosa collaborazione con i titolari delle attrazioni e delle giostre del luna park adiacente il Conad. La disponibilità e la generosità dei titolari del luna park è stata straordinaria. Appena ho proposto loro questa iniziativa non hanno esitato un secondo a dire si. Si sono subito messi a disposizione per poter ospitare i nostri ragazzi. Hanno messo soldi, personale e tempo e aperto le loro giostre che sono state prese d’assalto da quasi mille bambini che hanno potuto trascorrere una mattinata all’insegna del divertimento e della serenità. "

Pignoli ha evidenziato come anche i giovani del Don Orione si siano divertiti per uscire dalla quotidianità e sorridere all'aria aperta:

"Questa mattina è stato bello vedere tante famiglie partecipare a questa iniziativa che va nella direzione dell’inclusione e della vicinanza ai più deboli. L’augurio - ha concluso il capogruppo Massimiliano Pignoli - è ora quello di far diventare questo un appuntamento annuale a ogni festa dei Colli. Questi bambini lo meritano."