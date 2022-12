Pignoli sulla giornata internazionale per i disabili: "A Pescara ancora troppe barriere architettoniche"

A Pescara ci sono ancora troppe barriere architettoniche che creano difficoltà ai disabili. A dirlo il consigliere comunale e capogruppo Massimiliano Pignoli, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità fissata per sabato 3 dicembre. Secondo Pignoli, si deve fare di più per chi quotidianamente vive difficoltà oltre a quelle della propria disabilità:

"Dobbiamo lottare ogni giorno per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità. La Giornata internazionale delle persone con disabilità istituita dall’Onu nell’ormai lontano 1992 deve essere essere la stella polare che ci deve guidare perché si tratta di una battaglia di civiltà da vincere tutti assieme. E in questo senso diventa prioritario nella nostra città l’abbattimento delle barriere architettoniche. In questo senso c’è ancora molto da fare perché l’assessorato ai Lavori Pubblici poco ha fatto per eliminare lungo le nostre strade quelli che sono degli ostacoli spesso invalicabili. Voglio invece sottolineare il lavoro dell’assessore Nicla Di Nisio che grazie alle deleghe di politiche sociali, disabilità e ascolto del disagio sociale, è partita una politica di sensibilizzazione e ascolto anche delle associazioni presenti e operanti sul territorio affinché si lavori all’unisono in questo senso."

Pignoli poi ha fatto sapere che all'Aquila il Comune avvierà un piano anti barriere architettoniche, iniziativa che fino ad oggi a Pescara non è ancora stata realizzata, con i disabili che vivono ancora tantissimi disagi per gli ostacoli presenti nei palazzi pubblici e lungo le strade.