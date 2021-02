Il capogruppo Udc al Comune Pignoli sulla scomparsa di Franco Marini: "Se ne va un politico d'altri tempi"

Il capogruppo e consigliere esprime cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente del senato

Anche il capogruppo e consigliere Udc al Comune di Pescara Pignoli si associa alla lunga lista di esponenti politici locali che hanno espresso cordoglio per la morte di Franco Marini, ex presidente del senato morto a causa delle complicazioni dovute al Covid.

Pignoli parla di un politico d'altri tempi, che prima da sindacalista e poi da politico e presidente del Senato ha dato lustro alla nostra regione.

Franco Marini, con il suo lavoro prima al fianco dei lavoratori da segretario generale nazionale della Cisl e poi come presidente del Ppi prima e del Senato poi, ha saputo interpretare i veri valori della politica al servizio del cittadino. Una politica per la gente che oggi l’Udc prova a portare avanti nello specifico nella nostra città.

Il capogruppo ha parlato di un uomo mai sopra le righe, che ha portato in alto il nome dell'Abruzzo che oggi piange la sua scomparsa ma che conserverà sempre i suoi insegnamento come uomo, come sindacalista e uomo di Stato.