L'appello del consigliere Pignoli (Forza Italia): "Allarme furti ai colli, servono rinforzi nella stazione dei carabinieri"

Maggiori controlli e più unità per la casema dei carabinieri di Pescara Colli, dove è in corso un'ondata di furti. A lanciare l'allarme il consigliere comunale di Forza Italia Massimiliano Pignoli, che chiede un intervento al prefetto e al questore di Pescara per assegnare più militari alla stazione locale:

“In queste ultime ore ho ricevuto alcune telefonate di cittadini che risiedono nella zona colli, allarmati per gli ultimi furti commessi nel quartiere. Siamo nel periodo estivo e diverse persone vanno in ferie e lasciano le loro case e gli appartamenti per poter godere di qualche giorno di meritata vacanza. Proprio in questo periodo infatti si registra però non a caso una recrudescenza dei furti che in questi giorni stanno colpendo sopratutto il quartiere colli così come era accaduto - prosegue Pignoli - anche nella scorsa estate. Per questo motivo e per garantire una maggiore tranquillità dei tanti residenti scriverò al prefetto e al questore di Pescara per chiedere di destinare più militari dell’Arma alla Stazione Cc di Pescara Colli. "

Pignoli ha concluso:

"Nei giorni scorsi abbiamo appreso della decisione del Governo e del ministero di inviare a Pescara, anche alla luce del drammatico accoltellamento di Cristhoper Luciani, più uomini e donne delle forze dell’ordine per il controllo del territorio nel periodo estivo. Ecco, quello che chiedo, è che una parte di queste forze dell’ordine vengano utilizzate per rinforzare la caserma dei carabinieri della stazione di Pescara Colli, e allo stesso tempo incrementando la presenza in strada, nella zona dei colli di gazzelle, volanti di carabinieri e polizia di Stato, oltre che della polizia municipale”.