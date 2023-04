I consiglieri Pignoli e Fiorilli: "Periferie e sociale al centro del piano triennale delle opere pubbliche grazie alle nostre proposte"

«Le periferie al centro del piano triennale delle opere pubbliche e più fondi al sociale grazie alle nostre proposte».

A parlare sono i consiglieri comunali Massimiliano Pignoli e Berardino Fiorilli che hanno illustrato nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche dalla giunta comunale le zone periferiche che verranno interessate dai lavori.

«Abbiamo voluto dare il nostro apporto nella predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche, non avendo potuto fornire il mio contributo in fase di programmazione, nello specifico per quanto mi riguarda per problemi di salute. Sapendo quanto io e il consigliere Fiorilli lavoriamo e teniamo per le periferie che vogliamo sempre al centro e considerate quanto le zone centrali, ci siamo battuti in aula affinché sin dalla predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche si introducessero nell’ambito dei lavori alcune vie delle periferie e nello specifico via Salita Camerlengo, strada vicinale Colle Cervone, il secondo tratto di via Colle Scorrano, via Calvise, via Cipriani e via Strada Serralunga che, beneficeranno di lavori previsti per l’annualità 2023 con conclusione dei lavori per dicembre. Lavori che poi verranno estesi anche nella zona di Villa del Fuoco. Per noi si tratta di un grande risultato».

Sui fondi di bilancio Pignoli e Fiorilli hanno poi illustrato quelle che sono le richieste e le priorità per l’annualità in corso: «Fino a quando saremo qui a palazzo di città tuteleremo e lavoreremo anche e soprattutto per i cittadini delle periferie e per le categorie meno abbienti. Lo abbiamo fatto per il piano triennale delle opere pubbliche e lo faremo per l’inserimento in bilancio dei fondi per i buoni natalizi per il 2023, più fondi per il Pis (pronto intervento sociale, ndr) e dunque soldi per il pagamento delle bollette perché il consiglio comunale deve prendere atto che a giugno scadrà il reddito di cittadinanza e noi verremo letteralmente assaliti da persone che non saranno in grado di pagare le spese ordinarie. Ma faremo anche altro e chiederemo per esempio la reintroduzione dei punti di ascolto che tanto successo avevano avuto in passato e che non era stato rifinanziato».

«Inoltre abbiamo chiesto», conclude Pignoli, «fondi per sostenere le chiese di Sant’Andrea e della basilica della Madonna dei Sette Dolori per le feste di giugno e luglio e inoltre 25mila euro per le persone a rischio di inclusione sociale e 20mila euro attraverso l’assessorato del mondo animale di Nicla Di Nisio per i lavori al canile comunale».