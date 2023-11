La denuncia di Pignoli sui dissesti e le buche in via Metauro: "Strada dimenticata, i cittadini vivono disagi inaccettabili"

Una situazione di degrado stradale inaccettabile in via Metauro a villa del fuoco, una strada privata a uso pubblico che ormai è quasi inagibile. A denunciarlo il consigliere comunale e capogruppo Massimiliano Pignoli, che si è recato giovedì 16 novembre sul posto dopo le segnalazioni e le lamentele dei cittadini:

"La situazione di via Metauro, strada privata a uso pubblico, non è semplice perché questa strada su cui ricadono diverse abitazioni è quasi priva di asfalto con allagamenti in caso di pioggia. Una situazione resa ancora più complicata per la mancanza del marciapiede.

L’amministrazione comunale sta appaltando diversi lavori di manutenzione strade in diverse zone e quartieri di Pescara, avendo dovuto rispettare i tempi tecnici previsti per la rimodulazione degli appalti per via del nuovo codice degli appalti, che altrimenti sarebbero partiti mesi prima. Ora dopo essere stato interpellato da alcuni cittadini sono venuto di persona a valutare quella che è la situazione. Avevo detto settimane fa che avrei iniziato un tour per i vari quartieri periferici per verificare la situazione e oggi sono venuto qui in via Metauro per appurare lo stato dei fatti. "

Pignoli ha fatto sapere che nel bilancio sarà inserita anche via Metauro dove vanno fatti lavori importanti sulla carreggiata:

"Il sedime stradale è completamente rovinato e quindi dovrà essere grattato e riasfaltato nel modo giusto per evitare alle prossime piogge nuovi allagamenti. Ma dopo via Metauro nei prossimi giorni proseguirà il mio tour e andremo nella zona di Porta Nuova in via dei Sabini altra strada bisognosa di lavori urgenti perché tra l’altro in questo caso mancante di marciapiedi”.