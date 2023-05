Pignoli sul degrado nel Fosso Grande: "Subito interventi di bonifica per evitare possibili pericoli per la città"

Fosso Grande va pulito e bonificato immediatamente, per evitare possibili tracimazioni ed eventuali problemi di allagamento. A dirlo Massimiliano Pignoli, consigliere comunale e capogruppo che interviene in merito al dibattito riguardante lo stato di degrado del fosso, dopo l'allarme lanciato dalle associazioni ambientaliste:

“Bisogna intervenire immediatamente su Fosso Grande per evitare delle tracimazioni o comunque allagamenti. La pulizia del corso d'acqua si rende non più rinviabile. Quanto accaduto solo pochi giorni fa in Emilia Romagna con la tragica alluvione deve più che mai servire da monito. Parliamo di un’area a rischio e che presenta delle criticità che non possono essere ignorate. Nella zona di Fosso Grande vivono numerose famiglie che meritano attenzione e considerazione. Per questo ritengo necessaria la pulizia del fosso con la rimozione dei rifiuti e di eventuali tronchi secchi, fogliame e ramaglia. In caso di forti piogge i rifiuti presenti potrebbero andare a fare da tappo al deflusso delle acque, provocando possibili esondazioni con l’acqua che arriverebbe a lambire le abitazioni e le costruzioni limitrofe."

Pignoli poi ha fatto sapere di voler richiedere la convocazione della commissione ambiente con all'ordine del giorno le problematiche di Fosso Grande:

"Chiederò la presenza dell’assessore competente ma anche del sindaco perché i problemi che riguardano Fosso Grande e la sua pulizia riguardano decine e decine di famiglie pescaresi che meritano la massima considerazione così come quelle del centro cittadino”.

Nei giorni scorsi la questione del degrado nel Fosso Grande era stata sollevata dalle associazioni ambientaliste e in particolare dal comitato "Salviamo gli alberi di Pescara" come spiega Giovanni Damiani già direttore tecnico dell'Arta Abruzzo. L'assessore e vicesindaco Gianni Santilli sull'argomento era intervenuto proponendo anche di realizzare un parco fotovoltaico, progetto già vagliato dalla giunta Masci. Damiani ha dichiarato:

“La pulizia del corso d'acqua si rende necessaria solo per la rimozione dei rifiuti e di eventuali tronchi secchi e ramaglia. Il problema di Fosso Grande è l’insufficiente sezione di deflusso dello scatolare in cemento realizzato anni fa alla foce: in caso di alluvione costituisce un 'tappo' che, incapace di far transitare le portate di piena, provoca rigurgito delle acque, conseguente esondazione e allagamento delle abitazioni limitrofe. Togliere come proposto la vegetazione, comporta la velocizzazione delle acque verso quel “tappo” favorendo gli allagamenti. La vegetazione di tipo fluviale, infatti, rallenta e contrasta il formarsi del rigurgito”.