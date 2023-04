Pignoli plaude i provvedimenti di daspo urbano per le risse fra giovani: "Un dovere garantire sicurezza ai ragazzi"

Il consigliere comunale Massimiliano Pignoli commenta i provvedimenti emessi dal questore di Pescara Luigi Liguori, relativi a dei daspo urbani nei confronti di diversi giovani protagonisti di alcune delle risse che sono scoppiate nelle ultime settimane nella zona della movida. Pignoli plaude per l'operazione della questura che ha colpito otto giovani:

“Non posso che esprimere la mia soddisfazione e fare le congratulazioni al questore di Pescara Luigi Liguori e ai suoi uomini per il lavoro portato avanti nelle ultime settimane e negli ultimi mesi dopo alcune risse verificatesi nella nostra città. Questi accadimenti avevano creato preoccupazione e allarme sociale anche per la loro gravità. Per questo la pronta e immediata risposta delle forze dell’ordine merita di essere evidenziata con il mio grazie da genitore prima che da amministratore cittadino alla polizia di Stato. Negli ultimi tempi avevo ricevuto diverse telefonate di genitori che mi manifestavano la loro grande preoccupazione per le risse e le liti che si verificavano in città nelle zone dove la sera si ritrovano tanti giovani."

Secondo Pignoli, gli otto daspo urbani sono la giusta risposta a chi ha creato problemi in città, auspicando che si continui a lavorare in questa direzione, per garantire la sicurezza e far sì che tutti i ragazzi possano vivere le serate in tranquillità.

Almeno otto le risse che si sono registrate negli ultimi sei mesi solo nella zona vecchia della città ha riferito il questore; spesso, ha detto ancora Liguori, sono proprio droga e alcol a far scaturire scene come quelle riprese dalle videocamere di sorveglianza, ma nel caso della rissa che ha visto protagonisti i cinque stranieri alla base potrebbe esserci anche un discorso di gestione del territorio, cosa questa che apre ad un altro spaccato di una società in continuo mutamento in cui la prevenzione.