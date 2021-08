Il consigliere Pignoli ricevuto dai vertici Asl per i problemi del nuovo pronto soccorso

Il capogruppo al Comune dell'Udc nei giorni scorsi aveva denunciato una situazione inaccettabile sul fronte dei disagi per gli utenti e per i tempi d'attesa

Il capogruppo al Comune dell'Udc Massimiliano Pignoli è stato ricevuto questa mattina dai vertici Asl, dopo la denuncia da lui fatta qualche giorno fa per le condizioni del nuovo pronto soccorso, con molti disagi per gli utenti e lunghe file d'attesa senza distanziamento sociale.

Ad ascoltare Pignoli il direttore generale Ciamponi e il direttore sanitario Caponetti, dopo il contatto iniziale con l'assessore regionale Verì:

"Mi è stato fatto presente della criticità ormai nota della carenza di personale che riguarda tutto il Paese e non solo la Asl di Pescara. Ho fatto presente, dopo la mia giornata passata al Pronto Soccorso le file di cittadini al pre-triage senza distanziamento e con lunghe attese. Ho poi manifestato il disappunto per il servizio di triage dove spesso le persone in fila finiscono per chiedere spesso le stesse informazioni del pre Triage. Un altro disservizio da me notato è quello dell’info point dove spesso le persone non hanno un punto di riferimento a cui chiedere informazioni o le condizioni di un paziente."

Sul problema degli spazi, la soluzione sarebbe quella di un 118 unico che distribuisca i pazienti in base alle problematiche, mentre si migliorerà da subito la questione del distanziamento e disinfezione grazie alle messa in funzione della nuova tac e dei nuovi specialisti che diventeranno operativi:

"Infine sul servizio di barellaggio mi è stato assicurato l’impegno di estendere il contratto in essere e sulla carenza di sanitari, problema nazionale, mi è stato fatto presente che entro due, tre settimane arriveranno medici da altri reparti ricordando che è in atto da parte della Regione un concorso per 33 posti da dirigente medico a tempo indeterminato."

Pignoli effettuerà una nuova visita ispettiva a fine mese.