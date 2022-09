Pietrucci (Pd) contro la sede unica della Regione a Pescara: "Vogliamo chiarezza, no alle chiusure degli uffici aquilani" [VIDEO]

No al progetto della giunta Marsilio della sede unica della Regione a Pescara. Lo ha ribadito il consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci, che esprime contrarietà e manifesta diverse perplessità rispetto all'idea del centrodestra di realizzare una sede da 24 mila metri quadrati in città. Secondo Pietrucci, ci sarebbe molta confusione e per questo presenterà un'interrogazione al consiglio regionale chiedendo a Marsilio di dare risposte per un progetto poco chiaro e che in futuro potrebbe fortemente penalizzare anche la città dell'Aquila:

"Non si capisce dove si sta andando, realizzare un costruito a Pescara di 24 mila metri quadrati a fronte di un'esigenza di 10 mila metri quadrati non ha senso. Nessuno può escludere che in futuro per diverse esigenze se 10 mila metri quadrati saranno liberi si possa pensare di trasferire gli uffici presenti all'Aquila nel capoluogo adriatico. "È cambiata dal 1971 la dislocazione degli uffici regionali, con l'apertura di tantissimi nuovi uffici fra cui quelli per il Pnrr e la gestione dei fondi europei. I sindacati hanno fatto sapere di una convocazione di una riunione con la Regione per discutere della chiusura di uno degli uffici per il Pnrr che si trova all'Aquila con trasferimento a Pescara".

Pietrucci poi interviene in merito alle dichiarazioni del consigliere Di Pasquale di Forza Italia durante il dibattito per la creazione della Nuova Pescara, che avrebbe affermato che la sede unica della Regione a Pescara servirà a ribadire la preminenza della città di Pescara rispetto all'Aquila. "Da troppo tempo si svilisce il ruolo del capoluogo di regione, è ora di dire basta, e vogliamo risposte sul futuro degli uffici regionali dell'Aquila. Non dobbiamo competere con Pescara, che è una città straordinaria e un punto di riferimento per la costa adriatica, ma L'Aquila può essere complementare"