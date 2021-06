Piazza Nilde Iotti, Giampietro: "Poteva essere pronta 2 anni fa, giunta Masci responsabile dell'ulteriore degrado"

Il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Giampietro, torna a occuparsi di piazza Nilde Iotti: "Poteva essere pronta 2 anni fa, la giunta Masci è responsabile dell'ulteriore degrado". L'esponente Dem evidenzia che "per due anni ho dovuto suonare la sveglia praticamente ogni mese con interrogazioni e accessi agli atti":

"Il cantiere era pronto a partire nel 2019, e oggi sarebbe stato completato anche il secondo lotto: in poche settimane la giunta ha chiesto finanziamenti per opere pubbliche per 35 milioni di euro, dunque trovare la copertura finanziaria per il secondo lotto sarebbe stata una passeggiata".