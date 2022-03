Il centrosinistra su piazza Muzii: "Sindaco fa pubblicità negativa contro Pescara"

«Condanniamo le dichiarazioni del sindaco Carlo Masci, che in piena ripartenza accosta il "far west" al distretto food and beverage più importante d’Abruzzo, dandone una immagine catastrofista e facendosi testimonial di una cattiva pubblicità contro la sua città».

A dichiararlo sono i consiglieri comunali di centrosinistra Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli dopo il videomessaggio del primo cittadino su piazza Muzii.

Questo quanto aggiungono gli esponenti dell'opposizione: «Pescara non merita questo trattamento e non lo meritano i tanti operatori, gli esercenti, i loro fornitori, i loro dipendenti e collaboratori, i loro clienti, che con costanza cercano di migliorare l’offerta turistica cittadina. La verità è che il sindaco ha ammesso di non essere in grado di isolare e sanzionare chi sbaglia, preferendo la via più facile e comoda di usare il pugno duro contro tutti, con una giravolta rispetto alle promesse elettorali di un pezzo della sua stessa coalizione. Noi restiamo al fianco dei tantissimi che lavorano nel rispetto delle regole, e crediamo che queste uscite facciano solo male alla città, a chi vuole rispettare le regole ed anche a chi deve farle rispettare».