In piazza Garibaldi sono tornati gli alberi, Masci: "Piante giovani e verdi, ora è degna della nostra città" [VIDEO]

In pizza Garibaldi sono tornati gli alberi. Si tratta di piante giovani e verdi che hanno sostituito, come previsto dall'intervento promosso dall'amministrazione, i lecci tagliati perché malati come più volte ribadito dal sindaco Carlo Masci e il vicesindaco Gianni Santilli, ormai morenti.

Una scelta che aveva attirato moltissime critiche. Era il 16 febbraio quando quei lavori sono iniziati con Masci e Santilli che in quell'occasione avevano annunciato il piano di potenziamento del verde da 350mila euro che prevede la piantumazione di 358 alberi in 22 zone della città. Polemiche che si sono fatte ancor più forti quando il taglio dei lecci è avvenuto con la foto della piazza spoglia divenuta oggetto dello scontro.

Ora che le nuove piantumazioni annunciate sono state fatte il sindaco è tornato in piazza Garibaldi realizzando nel giorno della cerimonia dell'Associazione nazionale della polizia penitenziaria , un video pubblicato sulla sua pagina facebook. Video in cui mostra l'esito dell'intervento. “Oggi la piazza si presenta bene. Finalmente abbiamo una piazza che ha piante verdi, nuove che stanno crescendo. Una piazza ordinata che si presenta nel migliore dei modi. Era giusto che succedesse. Abbiamo fatto scelta non semplice quando abbiamo deciso di tagliare le piante che c'erano da tanti anni che purtroppo erano morte e secche e non era una bella immagine. Nessuno aveva pensato di farlo, noi lo abbiamo fatto perché non potevano più svolgere la funzione cui erano destinati, della fotosintesi clorofilliana e dell'ossigenazione aria. Abbiamo deciso di sostituirle con piante giovani e oggi la piazza si presenta bene”.

L'occasione per il primo cittadino anche per replicare ai tanti che hanno criticato la scelta fatta su piazza Garibaldi. “Devo dire che quelli che hanno criticato forse era meglio aspettassero per vedere effettivamente come la piazza sarebbe venuta – afferma Masci -. Una piazza che è stata modificata anche grazie agli indirizzi della sovrintendenza perché noi non facciamo nulla senza le autorizzazioni degli enti preposti e quando cambiamo una pianta e ne mettiamo una nuova a dimora c'è sempre il parere della sovrintendenza. Oggi la piazza si presenta bella e degna della nostra città”.

"Mi auguro - scrive nel post di commento al video - che qualcuno possa ricredersi e chiedere scusa".