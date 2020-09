La proposta del consigliere Di Iacovo: "Intitolare una piazza a Franco Summa da dedicare all'arte e alla creatività"

Dedicare una piazza a Franco Summa, dove si possa dare spazio all'arte ed alla creatività dei giovani. La proposta arriva dal consigliere comunale Pd Di Iacovo, ed oggi sarà discussa in commissione toponomastica. Secondo il consigliere ed ex vicesindaco, è un atto giusto e dovuto per un artista che ha dato tanto a Pescara regalando fino all'ultimo opere che hanno reso più bella Pescara.

Visto che Franco Summa ha fatto sì che la sua arte intervenisse nell'urbano, nell'esterno quotidiano, colorandolo di idee e e intensità, proporrò che nella via/piazza Franco Summa tutte le pareti degli edifici, gli arredi urbani e il suolo pubblico siano disponibili per iniziative e interventi di arte e creatività, specie a cura di quelle giovani generazioni che lui ha sostenuto con autentica passione. Io e Franco eravamo molto amici, e credo che a lui l'idea possa piacere.

Ricordiamo che recentemente è stata inaugurata la nuova piazza caduti del Mare, ideata proprio da Franco Summa che è morto lo scorso 25 gennaio.