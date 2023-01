Per piazza Alessandrini l'amministrazione pensa ad un restyling e alla riqualificazione dell'ex tribunale

L'amministrazione comunale, con la commissione lavori pubblici, lavora per stilare un progetto riguardante il restyling e la riqualificazione di piazza Alessandrini e dell'ex tribunale al cui interno, lo ricordiamo, in una porzione dell'edificio si trova anche il Mediamusem.

Il presidente della commissione Massimo Pastore, da noi raggiunto, ha spiegato che a metà gennaio è stato effettuato un sopralluogo sul posto assieme ai tecnici responsabili della progettazione dei lavori di riqualificazione che l'amministrazione Masci intende avviare in una zona che è oggetto di degrado ed incuria da decenni. L'attenzione è stata focalizzata in particolare sulla piazza: il progetto, che dev'essere ancora presentato e approvato dalla giunta, prevede in linea di massima uno spostamento del verde attualmente presente che tende, soprattutto quando non è oggetto della manutenzione ordinaria, a coprire la statua che invece verrà valorizzata e diventerà il centro della piazza. Le piante comunque non diminuiranno in numero in quanto saranno riqualificate quelle che si trovano lateralmente rispetto alla statua. Anche la pavimentazione verrà rifatta completamente con l'obiettivo di rendere appetibile e fruibile la piazza che invece, attualmente, diviene praticamente solo nelle nottate della movida luogo di ritrovo per giovani spesso ubriachi con conseguente degrado e problemi di schiamazzi notturni per i residenti.

Per quanto riguarda l'ex tribunale, sono a disposizione 250 mila euro per il rifacimento completo degli infissi nella parte che non ospita il Mediamuseum. Per quanto riguarda invece l'ala dove si trova il museo, a disposizione circa 1 milione di euro per interventi interni. Ricordiamo che proprio l'ex tribunale era stato al centro di un botta e risposta e di una polemica fra la presidente dei premi Flaiano Carla Tiboni e il sindaco Carlo Masci, in merito proprio alla possibilità di intervenire in una parte dell'edificio con lavori di riqualificazione propedeutici allo spostamento dell'archivio di Stato proprio in quella sede. La presidente Tiboni si era detta preoccupata per la possibilità che una parte del Mediamuseum venisse alienata, ma il primo cittadino ha rassicurato sostenendo che i lavori interesseranno solo l'ala vuota ed attuamente inutilizzata dello stabile.