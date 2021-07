Entro fine ottobre partiranno le nuove piantumazioni per il restyling del verde in corso Vittorio Emanuele II

Proseguono i lavori per avviare il restyling del verde in corso Vittorio Emanuele II. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione ambiente Ivo Petrelli, a seguito della seduta odierna che ha visto la partecipazione dell'assessore e vicesindaco Gianni Santilli. Petrelli ha aggiunto che entro una settimana sarà concluso l'abbattimento delle piante, e dopo la pausa per le ferie di Ferragosto riprenderanno i lavori con i carotaggi delle piante tagliate ed entro fine ottobre saranno avviate le piantumazioni delle nuove piante.

L'obiettivo è dare una nuova immagine a corso Vittorio Emanuele, che necessita di un rinnovamento per renderlo più attrattivo anche a livello commerciale per tutte le attività presenti per una via che fino agli anni '90 era il cuore pulsante del centro di Pescara. L'assessore Santilli, assieme ai dirigenti di settore ha illustrato il progetto:

"L’impresa è entrata in azione da qualche settimana e ha già provveduto all’abbattimento di tutte le piante esistenti sul lato mare, cominciando anche sul lato monte, una rimozione del verde che terminerà entro una settimana. Quindi l’impresa osserverà due settimane di fermo per le ferie e si ricomincerà a lavorare subito dopo Ferragosto con il carotaggio delle piante tagliate; a fine settembre, massimo metà ottobre, partiranno le nuove piantumazioni che termineranno entro la fine del 2021, trasformandola nel fiore all’occhiello della città. "

Saranno piantumati cespugli, pensiline con rampicanti e sempreverdi, piante che in autunno avranno una colorazione rossastra per poi perdere le foglie in inverso, mentre i cespugli ospiteranno essenza che diventeranno rossastre nel periodo natalizio. Petrelli ha aggiunto:

"Intanto l’amministrazione sta cercando tra le pieghe di bilancio delle risorse aggiuntive da dedicare a corso Umberto, via Chieti e via L’Aquila, tra ottobre e novembre, per procedere anche in questo caso all’abbattimento e a nuove piantumazioni; su via Venezia invece procederemo con le potature, che potranno riprendere a partire dal prossimo 15 ottobre, mentre si stanno ancora studiando delle soluzioni per le piante di via Sabucchi, parco Sabucchi, via Gioberti, viale Kennedy e zona Stadio, dove si sta per ora procedendo ad alleggerire le piante partendo dalla base per poi realizzare i trattamenti fitosanitari autorizzati dalla Asl. "

Con i soldi risparmiati dal ribasso d'asta per i lavori su Corso Vittorio, infine, si stanno cercando soluzioni per le piante esistenti nel tratto finale al confline con via Silvio Pellico e viale Leopoldo Muzii.