Arrivano le nuove piante in piazza Garibaldi e in via Calabria fatta la posa dell'asfalto: "Interverremo dovunque c'è bisogno" [FOTO]

Iniziati i lavori di piantumazione in piazza Garibaldi. I primi giovani alberi, come si vede dalle foto pubblicate sul suo profilo social dal sindaco Carlo Masci, sono stati messi a dimora al posto di quei lecci il cui taglio ha definitivamente aperto lo scontro tra l'amministrazione e le associazioni ambientaliste della città.

L'intervento rientra nel piano di potenziamento del verde attuato e che prevede con 350mila euro stanziati la piantumazione di 358 alberi in 22 zone della città. Con lui al sopralluogo era presente anche il vicesindaco Gianni Santilli. I due in più occasioni hanno rivendicato le scelte fatte replicando a chi le ha invece aspramente criticate lamentando il taglio di alberi adulti e dunque utili all'ecosistema con altri molto più piccoli che per assolvere al loro ruolo ci metteranno decenni, che le decisioni sono sempre state prese dagli esperti del Comune secondo un iter ben preciso che non avrebbe lasciato spazio ad altre interpretazioni.

Al di là degli scontri l'attività dunque prosegue con, ha annunciato lo stesso Santilli, le nuove messe a dimora che in questi giorni riguarderanno anche corso Vittorio Emanuele II, altro intervento nei confronti del quale le critiche non sono mancate e dove l'intervento giungerà a conclusione.

Il sindaco ha voluto accertarsi personalmente anche del proseguo dei lavori nella limitrofa via Calabria dove si sta rifacendo l'asfalto così come previsto dall'intervento approvato che porterà anche al rifacimento dei marciapiedi che circondano il mercato coperto di Porta Nuova. Ringraziando gli operai Masci, riferendosi al maxi-investimento approvato in consiglio comunale e che vedrà uno stanziamento di 2 milioni 450mila euro per rifare l'asfalto in 24 strade della città e portare avanti altri interventi di manutenzione compresa la realizzazione delle reti fognarie di via Lago di Bracciano e via Lago di Bolsena, aggiunge: “non vi preoccupate, interverremo dovunque ce ne sarà bisogno, anche in vie dove nessuno è intervenuto da decenni”.