Al via il nuovo piano triennale delle opere a Città Sant'Angelo: quasi 53 milioni di euro di interventi sul territorio

Un piano triennale di investimenti sul territorio di Città Sant'Angelo destinato a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rendere la città più moderna e funzionale. Approvato dalla giunta comunale il piano che, come ci spiega il sindaco Matteo Perazzetti, prevede per il 2023 complessivamente quasi 53 milioni di euro di fondi investiti, fra somme già ottenute o richieste in via di approvazione. Un elenco di opere ed interventi importante, grazie al lavoro compiuto dagli uffici comunali per intercettare varie fonti fra cui Pnrr, progetto Bandiera e accordi di programma.

Importanti saranno i lavori e progetti esecutivi che andranno ad interessare tutta l'edilizia scolastica:

"Abbiamo l'efficientamento energetico di due istituti scolastici grazie al fondo Kyoto ovvero la scuola Giansante per 900 mila euro, e la Fabbiani per 600 mila euro. Queste due scuole, una volta conclusi gli interventi, avranno la massima classificazione energetica esistente. Poi ci sono 1,7 milioni di euro per la scuola Ritucci con l'abbattimento e ricostruzione di un'ala, con fondi ministeriali e Pnrr ed infine un nuovo asilo nido comunale nella zona della Madonna della Pace, con un investimento di 2,3 milioni di euro sempre di fondi Pnrr".

Altro importante capitolo, spiega il sindaco Perazzetti, quello dei lavori sui sottoservizi:

"Abbiamo presentato tre progetti per fondi Pnrr per un investimento di 20 milioni di euro, con costruzione e ampliamento della rete di sottoservizi in via San Pietro, via degli Ulivi e via Achille Grandi. Inoltre faremo partire un progetto per 150 mila euro di fondi comunali per la fitodepurazione di una contrada: un progetto sperimentale che, qualora dovesse essere positivo, andremo ad estendere anche in altre parti isolate del territorio, per compensare le problematiche legate anche in questo caso alla rete di sottoservizi."

Per la viabilità, a disposizione 700 mila euro nel 2023 di cui 250 mila euro progetti Bandiera, e 450 mila euro di accordi di programma con la costruzione di nuovi marciapiedi in via dei Ciclamini, via Torrette e finiremo il tratto mancante in via Madonna della Pace. Inoltre abbiamo investimenti sugli impianti sporitivi, con il progetto "Sport e periferie" riguardante la struttura dell'ex campetto sportivo di pallamano del centro storico e un progetto per l'elisoccorso in contrada Alzano, l'ampliamento del cimitero in zona Cipressi e la messa in sicurezza sismica ed efficientamente energetico della caserma dei carabinieri.

"Un piano lungimirante i cui frutti li vedremo nei prossimi mesi ma soprattutto nei prossimi anni, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere Città Sant'Angelo sempre più ricca di servizi e di infrastrutture".