Cremonese e Zamparelli (FdI): "Le deroghe per i micro-eventi degli esercenti in piazza Muzii vanno concesse"

Deroghe per gli esercenti di piazza Muzii perché possano organizzare eventi così come previsto da quell'emendamento che ci si aspettava fosse approvato nell'ultimo consiglio comunale per “salvare” la stagione estiva alle porte, ma che senza il passaggio obbligato in commissione Ambiente non è stata alla fine discussa e approvata.

Per questo l'assessore al Commercio Alfredo Cremonese insieme alla consigliera comunale anche lei uscente Zaira Zamparelli che quell'emendamento lo aveva predisposto, spiega l'assessore in corsa per Fratelli d'Itali nella nuova tornata elettorale così come Zamparelli, al partito chiede di inserire il tema tra le priorità. Se insomma averle per l'estate sarà difficile visti i tempi che intercorrono tra elezioni, insediamenti e nomine, l'obiettivo è quello di far sì che siano concesse il prima possibile perché l'obiettivo, rimarca “è quello di far convivere esigenze di residenti ed esercenti”.

Un emendamento al piano di risanamento acustico che tanto ha fatto e fa discutere con quella mancata approvazione su cui polemiche ce ne sono state come riportato da IlPescara.

“La questione viene posta alla vigilia del voto ritenendo che sia un tema centrale che dovrà necessariamente essere affrontato dalla maggioranza, dopo le elezioni” sottolineano quindi Cremonese e Zamparelli.

Delle deroghe che, così come previsto da quell'emendamento permetterebbero agli esercenti di organizzare micro-eventi che non hanno impatti acustici eccessivi e che comunque avrebbero come orario massimo di conclusione le 23. Una misura che tra l'altro, aveva rimarcato l'avvocato Andrea Lucchi che cura i vari ricorsi che in questi anni proprio gli esercenti di piazza Muzii hanno promosso nei confronti di alcune scelte fatte dall'amministrazione, aveva ottenuto il parere favorevole dell'Arta (Agenzia regionale tutela dell'ambiente).

Quelle deroghe, sottolineano Cremonese e Zamparelli, “Le avevamo chiesto dopo aver portato avanti uno studio accurato sull'esistente, condotto sull'esperienza di altre città, e risultava la soluzione ottimale, perfettamente praticabile. Poteva e può ancora oggi rappresentare una soluzione che consente di contemperare le esigenze di tutti”.

“La nostra posizione sul Piano di risanamento acustico è sempre stata chiara e non è cambiata con il passare dei mesi, a tutela dell'attività delle imprese che va salvaguardata al massimo e non penalizzata – precisano -. Riteniamo che si possa riaprire il confronto, dopo il voto, per fare in modo che le aree sottoposte 'a tutela' dal Piano possano continuare a ospitare eventi, senza ledere il diritto di alcuno ma, anzi, mantenendo viva una vocazione all'accoglienza in cui crediamo moltissimo. Abbiamo chiesto a Fratelli d'Italia - ribadiscono e concludono - che questa sia una priorità assoluta da inserire tra gli impegni dell'amministrazione e ci aspettiamo che ciò accada concretamente”.

Una richiesta avanzata nella certezza, conclude Cremonese, che la nuova giunta sarà quella con ancora una volta guidata dal sindaco Carlo Masci.