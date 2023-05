Il consigliere Scurti (Pescara Futura): "Nessun contrasto con la maggioranza, assente al voto sul piano acustico per motivi personali"

“La mia assenza dalla seduta del consiglio comunale al momento del voto del Piano di risanamento acustico è stata dettata unicamente da ragioni personali, giustificati e noti alla maggioranza. Tradotto: non c’è alcun contrasto politico né tantomeno amministrativo con la giunta comunale né sul programma di governo”.

Con queste parole il consigliere comunale Adamo Scurti precisa la sua posizione e quella della lista Pescara Futura il giorno del voto. Diverse le assenze in maggioranza, compresa la sua, che hanno fatto parlare di frattura in maggioranza. Per quanto lo riguarda e per quanto riguarda il suo gruppo il consiliare sottolinea quindi che “Pescara Futura non è una spina nel fianco del sindaco Masci, ma piuttosto è una componente propositiva e costruttiva dell’alleanza di centrodestra”.