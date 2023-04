Per il piano di risanamento acustico e i controlli nella movida il Comune cerca tecnici esperti: pubblicato il bando

Il Comune di Pescara ha pubblicato un bando pubblico per le manifestazioni d'interesse relative all'inserimento nella Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (Ccvlps) di due figure di esperti tecnici. Nel dettaglio, si tratta di un esperto di acustica e di un esperto di elettrotecnica. La commissione comunale agirà nell'ambito del piano di risanamento acustico voluto dall'amministrazione comunale e che è al centro di polemiche e discussioni da parte dei gestori dei locali della movida, che parlano di un provvedimento che andrà a spegnere l'economia notturna di Pescara.

Entrambi i bandi scadranno il prossimo 28 aprile alle ore 13. I due esperti, come si legge nell'avviso pubblico firmato dal dirigente di settore, "verificare e certificare, per quanto concerne la propria competenza, la sussistenza dei requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento di pubblici spettacoli e intrattenimenti oltre che per l’apertura di locali e luoghi di pubblico spettacolo". Saranno chiamati dunque ad eseguire i controlli nei locali per verificare il rispetto dei limiti di legge per la diffusione sonora, operazioni che attualmente sono state già condotte dai tecnici dell'Arta e dalla polizia locale.

Ricordiamo infine che in questi giorni è partita anche una petizione online per chiedere di non prorogare l'ordinanza sindacale che era stata applicata a Pescara Vecchia per ridurre l'inquinamento acustico ai danni dei residenti. La petizione, presente su change.org, ed attualmente ha raggiunto le 810 firme.

Tutti i dettagli: https://www.comune.pescara.it/sites/default/files/2023-04/Avviso%20per%20individuazione%20esperto%20acustica.pdf

https://www.comune.pescara.it/sites/default/files/2023-04/Avviso%20per%20individuazione%20esperto%20elettrotecnica.pdf