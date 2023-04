Il consiglio comunale si prepara ad adottare il discusso piano di risanamento acustico

Tornerà in aula il 13 aprile il discusso piano di risanamento acustico e sarà la seduta del consiglio nella quale si dovrebbe giungere alla sua definitiva adozione. L'approvazione tra non poche polemiche c'era stata già a luglio. Quindi il passaggio al vaglio della Regione e degli altri enti, il placet e ora l'ultimo passaggio perché possa essere applicato tramite uno specifico regolamento che dovrà essere elaborato.

Pensato per il quadrilatero di piazza Muzii avrà in realtà valore su tutto il territorio comunale e questo è uno dei punti su cui criticamente tanto hanno insistito le associazioni di categoria. Ma è sul piano stesso che il botta e risposta tra amministrazione ed esercenti va avanti ormai da tempo. Nel mezzo anche un ricorso al Tar promosso proprio da chi le attività le ha in piazza Muzii all'indomani della pubblicazione della determina dirigenziale sulle limitazioni all'occupazione del suolo pubblico con cui proprio alla questione rumore già si strizzava l'occhio.

Sono passati quasi nove mesi da quando la battaglia è iniziata e proprio qualche giorno fa ad intervenire sulla questione erano stati l'assessore comunale Isabella Del Trecco e il presidente della commissione Ambiente Ivo Petrelli. Come noto il piano è nato sulla scia del problema dell'inquinamento acustico, ma per le associazioni di categoria e gli addetti ai lavori risponderebbe piuttosto alle richieste di quei residenti che sempre si sono lamentati del rumore nelle aree della movida.

Del Trecco ha rassicurato affermando che non ci sarebbe alcuna intenzione di spegnere la città, ma solo di intervenire quando necessario e cioè quando si superano i limiti previsti dalla legge tanto che sarà previsto un monitoraggio semestrale e un tavolo di confronto che coinvolgerà tutti gli interessati per valutare di volta in volta gli interventi da promuovere.

Tra le misure contestate dal piano oltre a quelle che riguardano la “sospensione del rilascio di autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per manifestazioni temporanee in tutte le zone interessate”, la “sospensione della vendita per asporto di bevande alcoliche (ovvero servizio non ai tavoli) nel periodo serale/notturno), la “sospensione dell'attività ai tavoli in esterno preventiva rispetto all'orario di chiusura” che potrebbero essere applicate si prevederebbe anche, “l'installazione di centraline fisse con sistemi di memorizzazione dei livelli sonori in più punti all'interno delle aree critiche” e persino “l'installazione in prossimità della zona 1 (piazza Muzii, via De Cesaris e via Battisti) di impianti semaforici sonori che avvisino gli esercenti, gli avventori ed il personale di sorveglianza del superamento di livelli di soglia sonora stabiliti in funzione della prossimità dei ricettori presenti. L’effetto potrà essere ottenuto mediante messaggistica luminosa o colorazione differente di display pubblico tale da rendere evidente l’entità delle emissioni sonore presenti nell’immediato e nel recente trascorso”.

Uno dei primi ad intervenire all'indomani dell'approvazione del piano era stato il consigliere comunale del Pd Giovanni Di Iacovo per cui altro non sarebbe che “l'incudine su cui si abbatterà il martello del regolamento”. Una sorta di volontà di “desertificare” la vita sociale notturna della città, aveva aggiunto. Da luglio 2022 di cose ne sono successe, compresa quella dell'inizio di una nuova battaglia dei residenti. Questa volta però quelli di Pescara Vecchia dove tanto ha fatto discutere l'ordinanza del sindaco Carlo Masci che per due settimane ha posto restrizioni decadute il 2 aprile e ad oggi non rinnovate.

Proprio le rilevazioni fatte nei 15 giorni in cui è stata in vigore l'ordinanza ha riportato al centro del dibattito il piano di risanamento acustico. In alcuni di quei giorni, almeno quelli noti, dai dati Arta sarebbe emerso che a fare “rumore” non era la musica dei locali, ma il “vociare” di chi la vita serale la vive. Una cosa che a quanto pare non avrebbe infastidito il sonno dei residenti. Lo spunto per le associazioni di categoria per tornare a parlare di “inutilità” del piano e chiedere all'amministrazione di fare un passo indietro e trovare invece, anche e soprattutto per piazza Muzii, un punto d'incontro che consenta alle attività di lavorare e a chi vive nella zona di dormire. Dati commentati anche dal presidente della commissione comunale commercio Fabrizio Rapposelli che ha chiesto lo stop delle restrizioni.

Dopo tanto roteare la palla torna a centrocampo e cioè nell'aula della sala consiliare dove certamente da discutere ci sarà tra chi difende l'importanza di uno strumento utile a diminuire l'inquinamento acustico e chi ci vede invece “l'arma” per “uccidere” la movida e spegnere una città che proprio alla vita serale, visto il turismo estivo che ospita, dovrebbe invece fare un punto di forza.

Non è difficile immaginare chi porterà a casa il risultato, ma è sui contenuti che si giocherà l'ultima partita e sul come e quando applicare le misure previste da quel piano che con l'estate alle porte preoccupa non poco i titolari dei locali della città.