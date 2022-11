I consiglieri di Pianella FIlippone e Di Tonto denunciano: "Dopo quasi 3 anni il Piano regolatore non ha ancora concluso l'iter"

A quasi tre anni di distanza dall'approvazione della delibera, avvenuta nel gennaio 2020, il Piano regolatore non ha ancora concluso l'iter amministrativo. La denuncia arriva dai consiglieri comunali d'opposizione di Pianella Gianni Filippone e Massimo Di Tonto, che hanno scritto all'amministrazione comunale, al prefetto e al difensore civico regionale oltre che alla corte dei conti, per chiedere spiegazioni ed evidenziare una situazione considerata inaccettabile con uno stallo che danneggia i cittadini. Il tempo per le osservazioni è scaduto il 29 giugno 2020.

“È palese che pur considerando le eventuali proroghe applicabili in forza della normativa disposta a causa della Sars Cov-2, risultano ampiamente spirati tutti i termini di cui alla lelle 241/90 per la conclusione del procedimento

amministrativo. Il mancato rispetto dei termini, se non dovesse determinare vizi di legittimità, certamente ha creato sia un danno erariale all’ente che ha necessariamente “congelato”, in virtù delle norme di salvaguardia, una serie di provvedimenti assentivi (Dpr380/2001)” - dissuadendo i cittadini dal deposito dei progetti che frattanto non potevano essere approvati -; “ma ha altresì determinato un danno ai cittadini che dopo l’adozione del nuovo Prg sono divenuti soggetti passivi IMU sulle nuove aree edificabili, senza poter esercitare i loro diritti di edificazione."

Dal 30 gennaio 2020 ci sono state diverse vicissitudini in ambito internazionale e locale, come la pandemia, le congiunture economiche negative, la guerra in Ucraina e il caro energia, che hanno reso non più attuale quel piano regolatore spiegano i consiglieri:

"Pertanto si chiede di annullare in autotutela la delibera del consiglio comunale n. 5 del 2020 al fine di effettuare una valutazione più congrua ed attuale del nuovo Prg e/o, in subordine, di rimettere in termini i cittadini per il deposito di osservazioni, istanze, proposte o contributi. Difatti i cittadini già danneggiati potrebbero avanzare nuove e/o diverse osservazioni in aderenza alla nuova congiuntura economica mondiale ovvero non riproporre le osservazioni avanzate al tempo (29.06.2020)”.