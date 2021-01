Piano regionale di edilizia scolastica, il ministero stanzia 7,5 milioni di euro per 4 scuole pescaresi [FOTO]

Un finanziamento pari a 16.583.403,29 euro è stato stanziato dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle scuole abruzzesi per il piano di edilizia scolastica.

«È un importante risultato per le istituzioni scolastiche del nostro territorio, per i ragazzi e le famiglie e per gli enti locali che aspettavano questo finanziamento», sottolinea Antonio Blasioli, consigliere regionale del Pd.

Le risorse riguardano interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 che derivano infatti dal decreto legge 104/2013.

«A seguito del decreto 104/2013», ricorda Blasioli, «la giunta D’Alfonso pubblicò l’avviso pubblico per la formulazione del piano triennale regionale di edilizia scolastica 2018/20. L’approvazione della graduatoria, dividendo per anni (2018-2019-2020) e individuando le scuole assegnatarie del finanziamento anche in base a degli indici emergenziali, risale altresì alla precedente amministrazione regionale di centrosinistra».

Queste le scuole della provincia di Pescara che usufruiranno delle risorse governative:

Penne - Scuola Infanzia e secondaria di I grado, Via Verrotti 44: 2 milioni di euro per adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio;

«Per questo finanziamento sono particolarmente felice», aggiunge l'esponente democratico, «la scuola Michetti, che è la scuola che anche io ho frequentato, è attualmente costretta a svolgere le lezioni nel plesso di Villa Fabio di via del Circuito ed è situata nel quartiere Ospedale che ha già perso, per vizi di staticità, anche la scuola elementare di San Giovanni Bosco. Purtroppo occorre registrare il demerito dell’attuale giunta regionale di centrodestra che per un errore commesso (cioè l’assegnazione delle somme a due distinte linee di finanziamento invece che ad una sola; errore segnalato da una nota del Miur prot. 27207 del 20.08.2020) e poi corretto con la Dgr numero 708 del 17/11/2020 ha determinato lo slittamento da maggio a novembre di questi fondi governativi e quindi i ritardi dell’avvio dei lavori di progettazione degli interventi. Dopo la firma del decreto manca ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la registrazione della Corte dei Conti che dovrebbe avvenire entro 15/30 giorni e poi la Regione Abruzzo potrà distribuire i fondi agli enti competenti per i singoli Istituti scolastici. Queste preziose risorse per l’edilizia scolastica dimostrano il buon lavoro condotto dal Governo di centrosinistra, responsabile e attento alla necessità di garantire il benessere dei nostri studenti e la loro sicurezza in ambito scolastico. Investire sulla scuola è una priorità e i lavori che partiranno grazie a questo specifico finanziamento consentiranno alle comunità scolastiche interessate dagli interventi di offrire alle nuove generazioni luoghi di formazione sicuri e moderni, per valorizzare sempre più la scuola come fulcro della nostra società, per il presente e il futuro».