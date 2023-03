Con 2457 nuove piantumazioni parte il piano di potenziamento dei parchi pubblici, Masci: "Dal 2019 piantato un albero ogni bambino nato"

L'amministrazione Masci presenta il piano di potenziamento dei parchi pubblici, che prevede non solo interventi massicci sul verde ma anche l'installazione di oltre 200 giochi per bambini e strutture antitrauma. Questa mattina il primo cittadino assieme al vicesindaco e assessore Gianni Santilli ha presentato tutti i numeri degli interventi nel parco dello Sport di via Rigopiano, spiegando che si agirà sulle piantumazioni e sul potenziamento dell'offerta per gli utenti nei parchi pubblic.

Nel primo caso si tratta dell’implementazione e dello sviluppo del Programma delle piantumazioni 2019-2023 - comprendente anche la manutenzione e la riqualificazione dei parchi - avviato già nel 2019 e che nel corso di questi primi mesi del 2023 ha trovato e sta trovando la sua definizione con la realizzazione del rimanente 70 per cento dell’attività di messa a dimora di alberi e piante arboree e arbustive, sul totale di 2457 nuove piantumazioni, che coinvolgerà una gran parte delle vie cittadine. L’obiettivo che sottende al piano è quello di rendere Pescara più resiliente al cambiamento climatico. Masci ha dichiarato:

"Fin dall’inizio abbiamo puntato molto sul miglioramento del patrimonio verde di Pescara nel nome della sostenibilità ambientale e del miglioramento dell’immagine del nostro territorio. Del resto la città ha già ottenuto importanti risultati con la crescita delle sue performances in materia di tutela ambientale, avvalorate di pari passo dall’assegnazione della Bandiera Blu e dalla grande partecipazione delle scuole al progetto Eco-Schools in cui siamo al primo posto in Italia. Questo intervento che presentiamo oggi è un altro segnale che va in questa direzione, un obiettivo su cui investiamo non a caso risorse importanti. E vale la pena precisare che il settore Lavori Pubblici provvederà nei vari cantieri a impiantare ulteriori 600 alberi, per cui il totale supera quota tremila. Questo mi permette di dire che dal 2019 abbiamo piantato un albero per ogni bambino nato, ed è una cosa credo bellissima"

Tutti questi numeri, spiega il sindaco, non includono quanto si sta facendo per la riqualificazione della Pineta Dannunziana. Gli interventi di potenziamento nei parchi sono attivi in 40 aree, fra cui il parco di Villa Basile, il Pparco delle Meraviglie, il parco dell’Accoglienza, il parco della Pace, l’area dell’ex complesso Enaip, l’area di sgambettamento di via Raffaello, piazza del Sorriso

In questi spazi, oltre alla cura del patrimonio verde e alla sistemazione di vialetti e recinzioni, sono stati e si stanno collocando giochi, altalene, scivoli con pavimentazione antitrauma, panchine. Inoltre, in tutte le 40 aree di intervento è in via di realizzazione o è già prevista la posa di nuova cartellonistica informativa. A breve con un wr code si potrà accedere alla nuova sezione del sito istituzionale del Comune di Pescara dedicato al verde, dove si avranno aggiornamenti sui lavori in ogni singolo parco.

Santilli ha dichiarato:

"Dietro a questo enorme lavoro vi è stato l’impegno del Servizio verde pubblico del Comune che ringrazio attraverso i suoi responsabili; lo stesso voglio sottolineare per i dirigenti e il personale di Pescara Multiservice che è qui presente. L’amministrazione ha una particolare attenzione per le aree verdi di Pescara, ma in particolare, con questo piano, abbiamo messo al centro bambini e famiglie, e la loro sicurezza. Il potenziamento dei parchi prevede infatti un intervento finanziario di 526mila euro, entro due mesi le nuove attrezzature per i più piccoli saranno completate. Si tratta di materiale di ultima generazione, estremamente affidabile e sicuro. Colgo anche l’occasione per annunciare che le sorprese non finiscono qui, perché molto presto ci ritroveremo per parlare di Villa Sabucchi e Villa De Riseis su cui abbiamo messo in campo importanti progettualità." Presenti diversi consiglieri comunali e assessori oltre al presidente del consiglio Marcello Antonelli.