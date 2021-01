A Piano D'Orta di Bolognano il centro anticovid per i vaccini all'interno dell'edificio delegazione comunale [FOTO]

L'edificio delegazione comunale di Piano D'Orta di Bolognano, ospiterà il centro anticovid dove verranno effettuate anche le vaccinazioni alla popolazione. Lo ha fatto sapere il capogruppo di Fdi alla Regione Testa, che si è recato sul posto per un sopralluogo assieme al sindaco di Bolognano Di Bartolomeo..

Sono state già effettuate le verifiche da parte della Asl per capire se i locali liberi potevano ospitare questo genere di attività, considerando che all'interno è già presente uno studio di medico di base, con connessione internet e servizi igienici differenziati fra utenti e personale:

I locali al momento non utilizzati saranno adibiti a centro anticovid: nel giro di pochi giorni saranno svolti i lavori per organizzare dei percorsi separati, strutturalmente e funzionalmente , per l’accesso e l’uscita degli utenti da vaccinare. In particolare, l’ingresso alla struttura avverrà esclusivamente dal lato est, quello cioè attiguo all’ampio piazzale che consente di mantenere il dovuto distanziamento per le persone in attesa.

Un'ulteriore sala sarà allestita per il soggiorno di circa 30 minuti dopo il vaccino per monitorare i cittadini, con una capienza di 18/20 persone rispettando il distanziamento. L'uscita è nella parte nord. Il sindaco si è adoperato per far partire subito i lavori e terminarli entro 15 giorni per attivare poi il servizio: