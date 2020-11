A Pianella il Comune modifica la viabilità e le aree di sosta nella zona del centro storico

L'amministrazione comunale di Pianella ha annunciato una serie di modifiche alla viabilità ed alle aree di sosta nella zona del centro storico, dopo i lavori eseguiti l'estate scorsa con le barriere di sicurezza automatizzate per la Ztl estiva nel centro storico e del mercato settimanale, oltre al rifacimento della pavimentazione.

L'assessore Aramini, ha deciso così di implementare alcuni interventi che miglioreranno la sicurezza dei veicoli e pedoni e una nuova distribuzione dei posti auto lungo via Borgo Carmine:

Difatti, grazie alla direzione obbligata su via Meridionale per chi accede al centro da c.da San Rocco ed

all’obbligo di percorrere il senso unico con obbligo di svolta a destra per chi scende da Piazza Garibaldi, si è reso possibile istituire un ulteriore senso unico su Via Borgo Carmine, che, dall’intersezione con Via Martiri Ungheresi, è ora percorribile solo nella direzione verso il viale principale