A Pianella Fratelli d'Italia chiede sgravi fiscali per l'apertura della terza farmacia nelle frazioni

Sgravi fiscali per favorire l'apertura di una terza farmacia nelle frazioni a Pianella. A chiederla i consiglieri di Fratelli d'Italia Davide Berardinucci ed Annaida Sergiacomo che hanno presentato l'interpellanza durante l'ultima seduta del consiglio comunale, lo scorso 17 marzo per introdurre integrazioni e/o modifiche nei vari regolamenti che determinino sgravi fiscali per coloro che scelgano di aprire la terza farmacia (attualmente ne esistono due in centro) a servizio delle frazioni.

"Negli anni sono andati deserti i vari interpelli proposti dalla Regione, probabilmente per una mancanza di convenienza del privato. L’obiettivo della nostra proposta è, infatti, quello di predisporre delle misure mirate che facilitino la nuova apertura, consci dei notevoli vantaggi per il nostro territorio. Attualmente il regolamento comunale, in relazione alla nascita delle attività prevede 3 anni di esenzione della Tari ma a condizione del dimostrato incremento di nuova occupazione (con assunzioni a tempo indeterminato). Pare evidente come, nel caso di specie, questo sgravio non sia applicabile ad una farmacia poiché le sue piccole dimensioni non produrrebbero grande e immediato incremento di personale."

I benefici, spiegano i consiglieri, sono ovviamente palesi e per questo si chiede lo sgravio da tutte le imposte comunali per i 3 anni successivi all’apertura della farmacia delocalizzata:

"La nostra istanza, che riteniamo di buon senso e risolutiva, è stata favorevolmente valutata e sarà oggetto di un'attenta riflessione per le modalità di applicazione."