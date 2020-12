Il Comune di Pianella investe 20 mila per per l'acquisto di saturimetri e macchinari per gli interventi del 118

Novità importanti sul fronte dei servizi sanitari a Pianella. L'amministrazione comunale, nell'ambito del progetto "PianellaSiCura", ha infatti annunciato lo stanziamento di 20 mila euro, somma utilizzata per acquistare dei saturimetri per i medici di base e per l'acquisto di un innovativo macchinario da dare in dotazione al servizio del 118.

Fra gli interventi già realizzati e da realizzare, l'installazione di numerosi defibrillatori pubblici e dei relativi corsi di abilitazione che si tengono periodicamente per la formazione dei first responder, la convenzione con la Asl per la realizzazione del nuovo distretto sanitario nella sede dell’ex giudice di pace; la realizzazione della piattaforma per elisoccorso con operatività h24.

Il sindaco Marinelli ha spiegato che sono stati acquistati 100 saturimetri per i medici e pediatri convenzionati, che saranno consegnati ai pazienti per il monitoraggio a distanza per evitare le ospedalizzazioni non necessarie e liberare posti anche al pronto soccorso.

Inoltre il nostro consulente ci ha indirizzato verso una dotazione di natura emergenziale da destinare all’ambulanza del servizio Cri_118 che opera su Pianella che potrebbe risultare decisiva per interventi salvavita legati alle sintomatologie connesse al Coronavirus e non solo. L’innovativo macchinario, tra i pochi presenti in regione, permette di individuare il monitoraggio non invasivo di anidride carbonica, SpO2 e metaemoglobina, consentendo così di identificare e monitorare patologie difficili da diagnosticare e orientando gli operatori verso le strategie terapeutiche più efficaci, effettuando anche la registrazione continua in background dei dati acquisti dell’Ecg inziale a 12 derivazioni, segnalando eventuali variazioni dello stato del paziente.

Lo strumento è integrato con apparecchiature di defibrillazione e via web permette la condivisione in tempo reale con i medici collegati in remoto.