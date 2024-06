A Pianella un nuovo asilo comunale grazie a 576 mila euro di fondi Pnrr

Importante novità per tutta la comunità di Pianella. L'amministrazione comunale ha ufficializzato l'ammissione a un finanziamento di 576 mila euro per realizzare un nuovo asilo nido comunale a Cerratina, per 24 posti.

Il progetto prevede la riconversione, con demolizione e ricostruzione, di parte dell'ex scuola elementare di via Trieste, da tempo inagibile a causa del precario stato della copertura. I lavori avranno inizio entro dicembre 2024 e nell'intervento si punterà a coniugare tecniche costruttive d'avanguardia con il recupero di elementi dell'immobile esistente, rivitalizzando un'area altrimenti difficilmente valorizzabile. La nuova struttura andrà così ad integrare il polo scolastico di Cerratina, creando un'area servizi completa e funzionale con la presenza di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria per un’offerta di servizi scolastici completa. Soddisfatto il sindaco Taddeo Manella:

"Il primo cittadino esprime soddisfazione per l'ammissione al finanziamento, frutto del grande lavoro svolto dagli uffici dell’area gestione del territorio del Comune di Pianella in sinergia con l'assessore ai lavori pubblici Davide Berardinucci ed il consigliere delegato all'edilizia scolastica Denis Sposo, ciascuno per le proprie competenze:

"Questo importante finanziamento Pnrr rappresenta un'opportunità straordinaria per realizzare un asilo nido moderno e accogliente, in grado di offrire un servizio educativo di qualità fin dai primi anni di vita dei nostri bambini e colmare con ulteriori 24 posti l’offerta per l’infanzia sul nostro territorio, con la possibilità di intercettare anche la domanda proveniente dai comuni limitrofi. Un risultato reso possibile grazie all'impegno degli uffici comunali e all'unità d'intenti della maggioranza nell'individuare questa area come prioritaria per lo sviluppo del territorio."