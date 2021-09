Pianella, quattro consiglieri presentano una mozione sull'autovelox della statale 81: "Portare il limite a 70 km/h"

Quattro consiglieri comunali di Pianella, ovvero Davide Berardinucci di "Un obiettivo in Comune", Annabruna

Giansante, Annaida Sergiacomo e Denis Sposo di "Vivere Pianella" hanno presentato una mozione al sindaco e alla giunta comunale per chiedere di innalzare il limite di velocità da 50 km/h a 70 km/h per l'autovelox fisso installato lungo la statale 81.

L'autovelox da mesi è al centro di polemiche e critiche per i limiti di velocità imposti e per le centinaia di multe comminate agli automobilisti.

"I consiglieri evidenziano il malcontento dei cittadini pianellesi e dei comuni limitrofi, e hanno chiesto di discutere della mozione già nel consiglio del 6 settembre o con un consiglio straordinario da convocare con urgenza:

Ricordiamo che detto autovelox fisso, oggetto di plurime contestazioni, è situato in prossimità di un

rettilineo che permette un’ampia visuale, pertanto a nostro parere, il limite di 50 km/h risulta troppo

restrittivo. Tale limite, infatti, è vigente nella via principale di Pianella dove ci sono abitazioni, attività e presenza

continuativa di pedoni. Sottolineiamo che ci sono altre zone nel nostro Comune che avrebbero la necessità di un controllo costante e puntuale dei limiti di velocità.

Siamo in attesa di un riscontro da parte degli organi interpellati, nella speranza di trovare una soluzione

condivisa che garantisca la sicurezza dei cittadini e non penalizzi le tasche dei cittadini."

Proprio pochi giorni fa l'amministrazione comunale aveva annunciato che a breve l'autovelox non sarà più fisso ma verrà attivato solo negli orari critici da parte della polizia locale.