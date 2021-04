A Pianella si sperimenta l'isola pedonale diurna per il primo fine settimana in zona gialla

A Pianella il prossimo fine settimana sarà sperimentata l'isola pedonale diurna. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il sindaco Marinelli, che ha spiegato come la decisione sia stata presa in vista del primo week end di zona gialle e in base alle nuove normative per la somministrazione di alimenti e bevande.

La scelta è stata fatta anche ascoltando il parere degli operatori commerciali del centro storico per verificare la loro disponibilità, considerando che già tutte le sere fra luglio e agosto dalle 21 in poi è attiva l'isola pedonale. Le fasce orarie in cui sabato 1 e domenica 2 maggio sarà attiva l'isola pedonale sono 11/15 e 19/22 con il viale principale e piazza Garibaldi interdette al traffico veicolare lasciando spazio agli esercenti per tavolini e sedie.

L’idea è quella di coniugare la prevedibile necessità di maggiori spazi all’aperto da parte degli esercenti e quindi quantomeno dell’occupazione dei marciapiedi, con il maggior afflusso dei pedoni che, altrimenti, si troverebbero a dover pericolosamente condividere la sede stradale con gli autoveicoli, considerando anche che la giornata festiva primaverile richiamerà famiglie e bambini in abbondanza per godere della passeggiata in centro.

Il sindaco ha aggiunto che ovviamente ci si rende conto di aver chiesto un sacrifico ai residenti, invitati a lasciare le auto fuori dal centro storico anche per testare un sistema che può dare respiro e maggiori possibilità a chi ha patito le chiusure per il Covid come locali, ristoranti e bar.