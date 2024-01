Pianella tira un sospiro di sollievo, il progetto di riqualificazione di Palazzo De Caro è salvo

L'amministrazione comunale di Pianella esprime soddisfazione per l'esito positivo delle trattative che hanno portato al nuovo finanziamento del progetto di restyling di palazzo De Caro. Il sindaco Manella, a pochi giorni dall'elezione del 16 maggio, aveva invitato il primo cittadino uscente ad esporre le urgenze. Così è stata comunicata la forte preoccupazione per i lavori di riqualificazione di palazzo De Caro, derivante dal mancato rispetto di alcuni termini previsti dalla convenzione. In particolare, l'aggiudicazione dell'appalto, i cui termini erano previsti entro dicembre 2022, si è concretizzata nel marzo 2023, generando l'urgente necessità di avviare azioni correttive con i ministeri pena la perdita dei fondi ministeriali.

L'amministrazione ha immediatamente reagito con una nota consegnata personalmente al ministero dal sindaco Manella e dall'assessore ai lavori pubblici Berardinucci. Ulteriori pressioni sono state inviate tra luglio e novembre da parte degli uffici comunali, perché il rischio di revoca dei fondi persisteva. La svolta si è verificata il 18 dicembre 2023, quando l'Avvocatura dello Stato ha fornito un'interpretazione chiara della normativa, che prevede che il termine del 31 dicembre 2022 per l'aggiudicazione dei lavori, pur stabilito nella convenzione, poteva considerarsi superato dal fatto che non vi erano state cause di inerzia imputabili all’amministrazione.

La nota del sindaco Manella del giugno 2023 si è rivelata "cruciale per scagionare la precedente amministrazione", come si legge in un comunicato. Grazie anche al supporto dell'onorevole Testa, è stato quindi rifinanziato il progetto di Palazzo De Caro con 1.176.000 euro, utilizzando la disponibilità finanziaria del capitolo 494, Centro di Responsabilità n. 8 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercizio finanziario 2023.

Il 27 dicembre scorso Manella ha potuto firmare la terza integrazione della convenzione con il Dipartimento per le Pari Opportunità, giunta in comune con protocollo 23833 del 27-12-2023, estendendone la validità fino al 29 luglio 2025. Ciò garantirà "il mantenimento del progetto grazie al nuovo finanziamento, ottenuto con fondi alternativi, ossia altri e diversi rispetto a quelli previsti nella prima convenzione firmata dalla precedente amministrazione, rappresentando una significativa acquisizione di nuove risorse per la sua realizzazione".

Il sindaco ha commentato l'importante successo dichiarando: "Questa conquista rappresenta un segnale tangibile del nostro impegno costante a favore della nostra comunità. Siamo determinati a promuovere lo sviluppo culturale e turistico, e il rifinanziamento di questo progetto ne è la prova tangibile. Continueremo a lavorare instancabilmente per il benessere della nostra città e dei suoi cittadini”.