A Pianella un bando per gli alloggi popolari destinato alle categorie speciali

Il Comune di Pianella ha pubblicato un bando speciale per l'assegnazione di alloggi popolari. Si tratta di due unità abitative riservate alle fasce sociali deboli come giovani coppie, famiglie con diversamente abili e coppie di anziani. Il bando scade il 15 aprile prossimo, termine ultimo per presentare la domanda. L'ubicazione è la palazzina erp realizzata in via San Nicola, completamente fruibile dal 2015. Il bando è disponibile in municipio e sul portale web dell'ente.

Il punteggio per giungere all’assegnazione degli immobili sarà attribuito, a seconda della fascia di appartenenza, tenendo presenti diversi parametri: dal reddito Isee, al percepimento del reddito di cittadinanza, alla data di costituzione del nucleo famigliare, dalla condizione abitativa dello stesso, fino ad arrivare alla presenza nel nucleo famigliare di un componente diversamente abile. Il sindaco Marinelli ha dichiarato:

“L’immobile, reso disponibile dall’amministrazione dopo il superamento di diverse problematiche che, fino ad allora, lo rendevano completato ma impossibile da destinare alle famiglie, presenta 2 appartamenti pronti per l’assegnazione, afferma il sindaco Marinelli. Proprio per questo, subito dopo la scadenza del bando prevista per il prossimo 15 aprile, cercheremo di garantire una rapida definizione della graduatoria al fine di assegnare rapidamente gli alloggi liberi, mentre la graduatoria approvata rimarrà comunque vigente per l’eventuale assegnazione di ulteriori alloggi che dovessero liberarsi in futuro”.

L'assessore comunale Antonella Di Massimo, ha parlato di appartamenti moderni, dotati di opere di efficientamento energetico con pannelli fotovoltaici tanto da classificare le unità abitative con AA+:

"Attraverso questo bando, consentiremo alle famiglie assegnatarie di trovare una soluzione abitativa bella, moderna ed energicamente efficiente, aspetto questo di assoluto rilievo in un momento di forte preoccupazione per gli aumenti dei prezzi dell’energia”.