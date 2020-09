A Pianella calano le aliquote Imu per i terreni edificabili a causa della crisi dovuta al Coronavirus

Una serie di interventi sulle aliquote Imu per incentivare la ripartenza del settore edilizio, che ha risentito in modo pesante anche a Pianella dell'emergenza Covid. L'amministrazione comunale, con l'assessore Pozzi ed il sindaco Marinelli ha spiegato che il consiglio comunale ha approvato le nuove aliquote e detrazioni per l'imposta sugli immobili per l'anno 2020. A causa del dimezzamento delle richieste di permessi a costruire dovuta alla crisi sanitaria, si è decisa una riduzione dell'1 per mille dell'aliquota prevista per i terreni edificabili.

Ulteriore novità, questa volta prevista dalla nuova normativa, è data dalla introduzione, in luogo della ormai soppressa Tasi dell’aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, fatta eccezione per quelli di proprietà di soggetti che rientrano nel piano olivicolo comunale, premiati con l’esenzione se proprietari di terreni destinati alle produzioni di qualità Dop e Bio. Viene confermata la detrazione di € 200.00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle regolarmente assegnate dagli ex Iacp.

Il sindaco ha aggiunto che analizzando i dati sulle richieste di permessi a costruire è emersa una situazione difficile, e dopo gli interventi su Tasri e Cosap, ora si è agito sull'Imu al fine di mitigare gli effetti economici negativi della pandemia:

