A Pianella per l'accensione dell'albero di Natale più grande d'Abruzzo ci sarà anche Carolina Kostner

Ospite d'eccezione quest'anno a Pianella per la tradizionale cerimonia di accensione dell'albero di Natale, il più grande d'Abruzzo, l'8 dicembre. Sarà infatti presente Carolina Kostner, la campionessa di pattinaggio vincitire della medaglia di bronzo alle olimpiadi invernali di Soci 2014 e del titolo mondiale nel 2012, oltre ad un'altra lunga serie di medaglie conquistate fra campionati del mondo ed europei.

Nell’ambito del tradizionale pomeriggio di festa, le vie principali della cittadina vestina, per l’occasione chiuse al traffico veicolare, saranno animate dai suoni della Mo’ Better Band, una street band composta da 13

elementi i cui brani si ispirano allo spirito Funky degli anni settanta e la cui originalità ha attirato anche l’attenzione della nota trasmissione televisiva “Propaganda live”.

L'assessore alla cultura Sabrina Di Clemente ha spiegato:

“Questa edizione della tradizionale accensione dell’albero di Natale di Pianella, non poteva che essere incentrata attorno al tema del ghiaccio, visto lo straordinario successo che sta riscuotendo la pista di pattinaggio, allestita proprio sul belvedere dal quale si ammira il nostro cedro che ha ormai da qualche tempo compiuto i 60 anni. Sarà infatti la bellissima e pluridecorata atleta, alfiere italiana del pattinaggio su ghiaccio, ad accompagnare in pista le

giovani atlete della “ Evolution Skating Dance” per una esibizione, mentre nelle via del paese sfilerà la Mo’ Better Band che con i suoi 13 elementi contaminerà tutti a muoversi al seguito scaldandosi sui godibili ritmi Funky e Jazz."

Saranno quindi aperti i negozi, attività artigianali e si potranno gustare le prelibatezze enogastronomiche tipiche pianellesi ha concluso l'assessore.