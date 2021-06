Pettinari torna in visita ispettiva all'ospedale: "Personale carente, troppi precari e liste d'attesa ancora lunghe" [FOTO]

Nuova ispettiva del consigliere regionale del M5s Domenico Pettinari all'ospedale di Pescara, per verificare la situazione complessiva e dei singoli reparti. Il vicepresidente del consiglio regionale ha postato su Facebook le foto dell'ispezione, commentando quanto visto e riscontrato all'interno della struttura, compresi i sotterranei che risultano essere ambienti fatiscenti e nel degrado:

"Ho ascoltato le richieste e ho visto con i miei occhi i grandi problemi. Ho trovato anche grandi eccellenze in alcuni reparti dove non ho esitato a complimentarmi . Ma ho trovato ancora tante, troppo cose che non vanno. Reparti strapieni, pazienti ammassati come bestie in alcune sale d’attesa (vedi sala ematologia oncologia ) al caldo e senza condizionatori. Personale carente che fa salti mortali. Pronto soccorso strapieno con un personale stremato che fa molto più di quello che dovrebbe ma servono assolutamente altri medici infermieri e Oss."

Le liste d'attesa, evidenzia Pettinari, sono ancora troppi lunghe e molti reparti hanno a disposizione apparecchiature obsolete che andrebbero sostituite, aggiungendo che vi sono ancora troppi precari che vanno assunti a tempo indeterminato:

"E poi, la grande vergogna dei precari Covid utilizzati nel periodo peggiore e rimandati a casa senza nessuna riconoscenza . Se la politica passasse più tempo sul campo, nei reparti, e meno tempo sulle poltrone nelle stanze del potere a filosofeggiare, forse si risolverebbero davvero i grandi problemi ma tant’è . Io ce la sto mettendo tutta . Non mi fermerò . Continuerò a testa alta e con la schiena dritta . Soprattutto a denunciare i grandi sprechi della sanità pubblica."