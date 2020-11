L'allarme del consigliere regionale Pettinari: "Nelle terapie intensive di Pescara pochi infermieri rispetto ai pazienti"

Pochi infermieri nelle terapie intensive dell'ospedale di Pescara, con un rapporto che attualmente sarebbe di 1 infermiere per 4 pazienti mentre quello previsto è di 1 infermiere ogni 2 pazienti. A lanciare l'allarme è il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Pettinari, del M5s, aggiungendo che quella contro il Coronavirus è una guerra, e in guerra servono soldati valorosi ed esperti.

Nel nosocomio pescarese, dunque, è necessario implementare nuovi personale, ed anche sul fronte dei medici il rapporto sarebbe critico, dove addirittura secondo Pettinari il rapporto sarebbe di un medico ogni 8 pazienti in terapia intensiva Covid.

Pettinari torna a chiedere che nell’ospedale di Pescara venga reperito ulteriore personale sanitario infermieristico, perché a quanto sembrerebbe la situazione inizia ad essere allarmante e la richiesta d’aiuto arriva forte e chiara.

I dati sono da tenere in considerazione in quanto i ricoveri in terapia intensiva covid non possono essere equiparati a quelli di una normale terapia intensiva, perché i degenti necessitano di prono supinazione. Una situazione che avevamo denunciato già nei giorni scorsi con il mio dossier sulla Asl di Pescara, ma che oggi assume connotati più chiari e definiti. L’ospedale di Pescara necessita immediatamente di almeno 15 nuove unità infermieristiche di alto profilo per le terapie intensive