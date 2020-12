La denuncia di Pettinari: "Il Covid è piombato su una sanità già distrutta"

«Il Covid-19 (Coronavirus) è piombato in Abruzzo su una sanità già distrutta».

A evienziarlo è Domenico Pettinari, vice presidente del consiglio regionale, come riferisce l'Ansa Abruzzo.

"Dopo aver anticipato, come dice il presidente Marsilio, la zona rossa, oggi tutte le Regioni ne sono uscite, tranne l'Abruzzo. Anche le associazioni di categoria dicono che questo mancato allineamento è colpa solo della Regione Abruzzo e quindi c'è una precisa responsabilità politica, perché non sono stati in grado di pianificare, programmare e organizzare», aggiunge l'esponente pentastellato.

Questo quanto dice ancora Pettinari: «Non è tanto il problema del Covid e dell'emergenza sanitaria, ma una sanità depotenziata e declassata che si è trovata di fronte a una bomba. Oggi siamo di fronte a problemi sui vaccini, problemi per i posti letto e ospedali ingolfati. Sono stati fatti tagli soprattutto ai piccoli ospedali che riversano pazienti negli ospedali più grandi e devono fare i conti con problemi grandi anche per mancanza di medici e infermieri. Tutte cose che denuncio da anni. Mi auguro che questa situazione possa migliorare, ma oggi i cittadini e le imprese con gli esercenti stanno pagando le conseguenze di questa situazione».