Pettinari torna sulla questione sanità ed attacca la giunta Marsilio: "Scaricabarile sul Governo ingiustificato"

I ritardi nell'approvazione del piano di riordino e potenziamento degli ospedali abruzzesi sono imputabili esclusivamente alla giunta Marsilio. Il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Pettinari attacca il centrodestra e presente un'interpellanza durante l'ultima seduta del consiglio riguardante proprio l'argomento, evidenziando come le carte dimostrino che lo scaricabarile fatto dagli esponenti del governo regionale nei confronti del Governo sono inaccettabili, con le date stesse dei documenti che smentiscono le parole della giunta.

Prima di tutto è giusto chiarire che il Decreto rilancio (luglio 2020), che prevede i Piani di riorganizzazione e potenziamento della rete Covid, nell’articolo 2 sancisce che le Regioni, che hanno già eseguito le opere presentate nei Piani di riordino, vengano interamente ristorate con i fondi a disposizione. E’ chiaro quindi che le scuse arroccate sulla stampa nazionale e locale dal Presidente della Giunta non reggono.

Il piano di riordino che la giunta sostiene di aver inviato il 15 giugno, è stato effettivamente consegnato al Governo il 27 luglio con parere positivo espresso l'11 agosto, ma poi inviato al commissario straordinario da Marsilio solo 51 giorni dopo, il 30 settembre. La risposta con la delega poi è arrivata molto rapidamente, l'8 ottobre.

Alla luce di tutto ciò non è chiaro il motivo per cui il presidente di Regione abbia atteso fino al 30 settembre per procedere. Come non è chiaro il motivo per cui la Regione Abruzzo non ha aderito all'avviso del Commissario straordinario per il reclutamento delle figure professionali necessarie alla realizzazione delle opere previste dal piano, preferendo piuttosto attendere fino al 15 ottobre per dare l'incarico in capo alle quattro asl abruzzesi per l'espletamento delle singole procedure finalizzate al reclutamento, con un sostanziale allungamento dei tempi, un aggravio di costi e di burocrazia.

Anche per il reperimento delle strumentazioni come i ventilatori da terapia intensiva, la prassi secondo Pettinari sarebbe la stessa, con la delibera del 15 ottobre per il bando d'acquisto di 10 ventilatori, anche se il commissario straordinario a luglio aveva già indetto una procedura 'per l'acquisto.