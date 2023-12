L'appello di Pettinari: "Salvare l'insegna storica luminosa del Ferrhotel, è un pezzo della nostra storia"

Salvare la storica insegna luminosa del Ferrhotel con l'avvio dei lavori di riqualificazione. A dirlo il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali e consigliere regionale Domenico Pettinari, che chiede all'amministrazione comunale di preservare l'insegna che rappresenta un pezzo di storia della città:

“I lavori all’ex Ferrhotel mi auguro che arrivino a compimento nei tempi e con i costi previsti. Ma ciò che ritengo importante sottolineare è l’importanza della nostra cultura, anche attraverso la salvaguardia di manufatti peculiari. Nella struttura è presente la storica insegna “Hotel Hollywood”: è un’insegna risalente agli anni ’60, ed è preziosissima poiché il neon è fatto a mano. Mi auguro che nel corso dei lavori venga salvata dalla demolizione e riutilizzata nell’edificio, o inserita in un contesto museale. Questi piccoli gioielli nascosti nelle nostre strutture storiche meritano una salvaguardia speciale. Già Pescara ha perso il caratteristico orologio “Caripe” di Piazza Salotto, sostituito con un orologio digitale di banca Mediolanum, che poco richiama la nostra città e la nostra regione. Mi auguro che almeno questo piccolo scampolo di storia possa essere salvaguardato”.

Ricordiamo che i lavori nel Ferrhotel permetteranno di realizzare una casa dello studente per gli universitari, e sarà recuperato l'edificio originario, con la rifunzionalizzazione degli spazi interni e opere di miglioramento sismico oltre che adeguamento delle misure di sicurezza antincendio. Soprattutto è prevista la costruzione di un nuovo fabbricato interconnesso e collegato con il vecchio hotel per i ferrovieri, e si procederà alla demolizione delle strutture collocate nel resto dell’area, vicino all’edificio esistente, per una migliore organizzazione degli spazi e una più adeguata risposta alla vivibilità e accessibilità della struttura, con la realizzazione di uno spazio esterno fruibile da tutti gli utenti. Il nuovo fabbricato sarà quasi parallelo al Ferrhotel, dal lato dell’area di risulta.