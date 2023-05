Pettinari ( M5s) contro il Comune: "Ignorate le richieste dell'Ater per l'avvio dei censimenti negli alloggi popolari, inaccettabile"

Quattro richieste inoltrate dall'Ater al Comune di Pescara per avviare con la polizia locale un censimento negli alloggi popolari in via Rigopiano - largo della Portella, completamente ignorate dall'ente comunale. A denunciare l'accaduto è Domenico Pettinari, consigliere regionale del M5s e vicepresidente del consiglio regionale che torna sulla questione degli abusivi presenti negli alloggi di quella zona.

Quattro richieste che fanno il paio con quanto io stesso sto sollecitando ormai da anni, anche attraverso missive formali indirizzate al Comune e all’Ater stessa, sulla verifica degli assegnatari secondo le disposizioni della Legge regionale 96/96. Quattro richieste che non hanno mai avuto risposta dal Comune di Pescara, probabilmente non interessato a risolvere l’annoso problema delle occupazioni abusive nelle case popolari e l’ancor più fastidioso far west di allacci abusivi alle utenze di acqua, gas e luce.

Eppure proprio il sottoscritto ha più volte portato alla luce queste dinamiche criminali che hanno visto cittadini onesti della zona pagare bollette di migliaia di euro per colpa di chi consuma l’acqua, la luce è il gas senza averne diritto. E il Comune di Pescara? Non riesce neanche a concordare una data per l’ispezione con l’ente regionale che gestisce le case popolari. Una vergogna"

Pettinari ha ricordato che il Comune ha competenza sulla polizia locale e le occupazioni abusive come previsto dalla legge regionale e deve censire gli assegnatari e anche gli abusivi, avviando procedure di decadenza e riassegnazione.

"Purtroppo l’assenteismo dimostrato a fronte delle richieste dell’Ater, e del sottoscritto, mette ancora di più in luce quando questa amministrazione sia forte a chiacchiere ma poi debole alla conta dei fatti. Non riuscire, davanti alle sollecitazioni di più parti, neanche a stabilire una data per avviare i controlli è un fatto gravissimo. Il centrodestra, che ricordiamolo è alla guida del governo, della Regione e del Comune di Pescara, davanti a questi atteggiamenti di lassismo istituzionale non ha alcuna scusa. Ho in archivio lettere formali in cui ho denunciato più volte la presenza di potenziali inquilini abusivi, di piazze di spaccio e di criminalità diffusa, che rendono la vita impossibile ai residenti onesti. Basta guardarsi intorno per constatare lo stato di degrado delle periferie pescaresi, e c’è ancora chi dai banchi dell’amministrazione comunale si permette il lusso di fare caciara con fiumi di parole che farebbero ridere, se non ci fosse in ballo la qualità della vita di tanti pescaresi onesti che non ne possono più delle chiacchiere di questa gente. "

Secondo Pettinari il centrodestra dovrebbe chiedere scusa ai cittadini per le presunte prese in giro;

"Chi segue il mio lavoro sa bene quante volte sono venuto qui a dare man forte alle richieste dei residenti perbene che non sanno più come fare. Ora, che almeno l’Ater sembra aver intrapreso la strada giusta, è inaccettabile che sia proprio il Comune a ritardare interventi risolutivi. Si diano risposte immediate, si effettui il censimento e la verifica dei requisiti per l’assegnazione, ai sensi della legge 96/96 di Regione Abruzzo. Contestualmente si aumentino i controlli per contrastare lo spaccio e, repentinamente, si agisca per risolvere la questione degli allacci abusivi ai contatori. Non possiamo permettere che gli onesti paghino l’illegalità dei furbi e dei criminali. Mi auguro che le parti in causa, ovvero Regione Abruzzo proprietaria degli immobili e Comune di Pescara per competenza sulle case popolari, rispondano alle sollecitazioni dell’Ater e del sottoscritto. Noi continueremo a stare al fianco dei più deboli e non smetteremo mai di far sentire la loro voce"