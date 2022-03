Pettinari (M5s) si schiera con i cittadini nella protesta per viale Marconi: "Giunta sorda alle richieste, situazione inaccettabile"

Anche il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari, del M5s, ha partecipato alla manifestazione di protesta e corteo organizzato dai residenti e commercianti di viale Marconi contro il nuovo assetto dell'arteria stradale voluto dall'amministrazione Masci. Pettinari si schiera dunque al fianco dei cittadini e degli esercenti, parlando di un progetto di rifacimento che ha dato un colpo durissimo ai commercianti, a causa dell'eliminazione di tutti i parcheggi rendendo difficili gli acquisti nei negozi di prossimità:

"Hanno messo in ginocchio un intero comporto economico, minando le tasche di quei commercianti che non hanno mai smesso di investire nella nostra città e che mai come oggi, in un momento di crisi economica, avrebbero bisogno di un'amministrazione che li aiutasse. Invece niente di tutto questo succede, ed era quindi doveroso scendere in strada, al fianco di tantissimi liberi cittadini, che chiedono il diritto di poter lavorare. Non solo, ma la nuova viabilità sta anche creando non pochi problemi di sicurezza, con incidenti molto frequenti, alcuni anche di grave entità. Tutto questo non può continuare. I rappresentanti dei comitati cittadini, oltre alla protesta, hanno fatto anche proposte per migliorare la situazione e restituire dignità a questa arteria fondamentale di Pescara. "

Per Pettinari, la giunta ha eretto un muro impedendo il dialogo e qualsiasi apertura al confronto, e per questo ha definito importanze e fondamentale la protesta odierna assicurando il massimo sostegno ai cittadini che chiedono solo di essere ascoltati. Alla protesta hanno partecipato centinaia di persone che hanno sfilato pacificamente lungo viale Marconi, con cori e slogan contro il sindaco Carlo Masci e contro l'assessore comunale Alfredo Cremonese.